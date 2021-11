Monalisa Moura - Reprodução

Publicado 30/11/2021 13:25 | Atualizado 30/11/2021 13:26

Rio - A atriz Monalisa Moura que atualmente está no elenco da série “A Divisão” na Globoplay, está confirmada como rainha da bateria do GRES Raça Rubro Negra, além de destaque na Mocidade Independente de Padre Miguel. Porém, se engana quem pensa que as coisas foram tão simples assim. Para chegar à posição, a musa teve de fazer grandes transformações, desde cirurgia de lifiting das costas, reparo de mama, lipoaspiração de algumas áreas, e além de uma empinada no bumbum. Tudo isso para conseguir representar a raça rubro-negra e a mocidade! E ai você toparia?