Carlo Ancelotti AFP

Publicado 30/11/2021 12:16

Rio - O craque argentino Lionel Messi venceu o prêmio Bola de Ouro pela sétima vez na história. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti não quis responder se o jogador do PSG mereceu o prêmio. Em entrevista coletiva, o italiano fez muitos elogios a três jogadores do Real Madrid, entre eles: Vinicius Junior.

"Estou em conflito e não posso votar num jogador que está fora de Madrid. Se tivesse de votar votaria primeiro em Benzema, em segundo em Vinicius, em terceiro em Courtois, em quarto em Casemiro, em quinto em Kroos, em sexto em Camavinga. .. Mas tenho que respeitar, porque o Messi é um dos melhores. Mas se ele tivesse votado, eu teria votado no Benzema", afirmou.

Vinicius Junior, de 21 anos, vem vivendo a sua melhor temporada com a camisa do Real Madrid. Titular do clube espanhol, o brasileiro entrou em campo em 19 partidas, fez 11 gols e deu cinco assistências pela equipe de Madri.