Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-1) - Reprodução

Publicado 01/12/2021 18:28

Durante o II Congresso Nacional de Direito Desportivo na Justiça do Trabalho, que acontecerá quinta (2) e sexta (3), o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) e a Ferj assinarão um protocolo de intenções para tentar reduzir ações trabalhistas entre clubes e jogadores.

A ideia é encontrar formas de incentivar a prática da conciliação e mediação nos conflitos trabalhistas. Como esses tipos de ações são, na maioria das vezes, longas e custosas, a alternativa por acordos entre clubes e jogadores reduziria tempo e o prejuízo ao esporte. A assinatura está prevista para sexta-feira.



Além do acordo com a Ferj, o evento, que será na sede do TRT/RJ debaterá temas mais atuais da área do direito desportivo, com seu impacto para atletas, agremiações, público em geral e Justiça do Trabalho.



Entre os temas desta edição está a nova lei do clube-empresa, os jogos eletrônicos no direitos desportivo, execução concentrada dos clubes de futebol nos tribunais do trabalho, entre outros assuntos.



O congresso contará com participação de nomes consagrados do esporte, como o técnico de vôlei Bernardinho, membros de entidades desportivas internacionais (como o presidente do Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, Luiz Marcondes), dos clubes de futebol, da Academia Nacional de Direito Desportivo, do Comitê Disciplinar de Tiro Olímpico (a presidente Rosalîa Ortega), entre outros.