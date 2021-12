Por enquanto torcedores do PSG continuarão a poder ver Messi no estádio - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 01/12/2021 17:44

O aumento dos casos de Covid-19 na Europa neste início de quarta onda e a aparição da variante ômicron, nova cepa oriunda da África, estão obrigando os clubes europeus a apertarem as restrições. O Paris Saint-Germain acaba de anunciar que seus torcedores serão obrigados a apresentar teste antígeno da Covid-19 com 24 horas para o início dos jogos no Parque dos Príncipes. Antes eram 72 horas. Nesta quarta o time recebe o Nice, pelo Campeonato Francês, já com a regra valendo.



Essa é a primeira regra para o futebol francês, já preocupado com a propagação do vírus. Na Alemanha estádios tiveram público reduzido para apenas 25%, mas em Paris optou-se pelo controle diário.



"Seguindo o decreto governamental de 25 de novembro, lembramos que um passe de saúde válido deve ser apresentado para acessar o Parque (dos Príncipes). Os testes de PCR e antígeno devem durar menos de 24 horas (em vez de 72 horas)", alertou o PSG.



A nacionalidade dos torcedores também será observada na hora da fiscalização para adentrar ao estádio. Cada uma terá uma fiscalização distinta e o PSG já divulgou abertamente para evitar problemas e constrangimentos. São três classes distintas



"Se você é francês, pode apresentar um certificado de vacinação completo (por meio de seu QR Code), um PCR negativo ou teste de antígeno de menos de 24 horas, ou um teste de PCR positivo de mais de 11 dias e menos de 6 meses", é o primeiro item.



O segundo é para europeus de fora da França. "Se você é um cidadão de um país da União Europeia (UE), precisa de um certificado europeu de vacinação anti-Covid válido ou um PCR negativo ou teste de antígeno (francês ou europeu), com menos de 24 horas."



Por fim, aparecem os torcedores oriundos de outros continentes. "Se você é um cidadão de um país não pertencente à União Europeia, apresente um teste francês PCR ou antígeno negativo, com menos de 24 horas."