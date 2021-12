O título da Copa América ajudou - AFP

O título da Copa América ajudouAFP

Publicado 01/12/2021 15:03

Rio - Dois dias depois de negar que ganhar a Bola de Ouro seja sua obsessão, Cristiano Ronaldo se mostrou incomodado com o fato do prêmio ter sido dado a Messi na última segunda-feira (29). No Instagram, o português concordou com uma série de críticas feitas à premiação por uma página de fãs, questionando a vitória de Messi e a sexta colocação do jogador do Manchester United na lista.

O texto escrito pelo fã exalta números de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United e Juventus, além de se referir ao jogador como "melhor da história". Já sobre a Bola de Ouro dada a Messi, a publicação classifica como "Roubo. Sujeira. Vergonha". Direto, o CR7 comentou com apenas uma palavra: "fatos".

Cristiano Ronaldo concorda com críticas a Messi Reprodução/Instagram

Messi recebeu na segunda-feira sua sétima Bola de Ouro na carreira, ampliando a vantagem para Cristiano Ronaldo. que tem cinco, como maior vencedor. O prêmio é organizado pela revista francesa France Football e o melhor jogador do mundo é eleito por votação de jornalistas de diversos países.