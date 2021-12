Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain - AFP

Publicado 01/12/2021 14:27

Paris (FRA) - Ibrahimovic, centroavante do Milan e um dos grandes personagens do futebol, aconselhou Mbappé sobre o futuro. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o sueco afirmou que a ida para o Real Madrid poderia ser melhor do que a permanência no Paris Saint-Germain.



"Eu o aconselho a ir para o Real Madrid. Ele precisa de um ambiente mais estruturado, como é o merengue", disse a estrela sueca.

O atacante também comentou sobre Messi e Cristiano Ronaldo e contestou o prêmio de Bola de Ouro. Entretanto, o artilheiro não esqueceu de citar o seu ídolo como o maior jogador de todos os tempos.

"Eu falo o Messi (sobre ser melhor que Cristiano Ronaldo), pos jogamos juntos. Tínhamos uma relação profissional, Mas Lewandowski merecia a Bola de Ouro este ano. O melhor da história? Ronaldo Nazário. Desde pequeno o imitava."

Ibrahimovic entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Genoa, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Com o Milan, o veterano está na briga por mais um título do Campeonato Italiano apesar de ter tido tropeços chaves nas três últimas rodadas do Calcio.