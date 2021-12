Anna é esposa de Robert Lewandowski - Instagram

Publicado 01/12/2021

Eleito o melhor jogador do FIFA 2020, Chuteira de Ouro Europeia em 2020-2021 e melhor atacante do ano de 2021, o atacante do Bayern, Robert Lewandowski, chegou perto da Bola de Ouro, em Paris, mas terminou em segundo lugar na votação, atrás de Lionel Messi.



Em seu discurso, o argentino chegou a reconhecer o desempenho do rival. "É uma honra estar aqui com você, você quebrou recordes e também merece ganhar a Bola de Ouro. Todos concordaram que no ano passado você foi o vencedor. Não poderia ser feito por causa da pandemia, mas eu penso que você merece ter este troféu em casa”, proclamou Messi perante o mundo.

Mas, qual é o verdadeiro segredo de Lewandowski para se manter em tão alto nível aos 33 anos. A explicação é Anna, sua esposa. Carateca formada em Educação Física e especialista em nutrição, ela foi responsável por introduzir na vida do jogador a chamada 'dieta invertida', que se caracteriza pelo consumo de sobremesa no início das principais refeições do dia.

Além da ordem dos fatores, o padrão alimentar que ambos seguem inclui evitar alimentos ultraprocessados, lactose e farinha de trigo.

"Também gostamos de comer peixes de alta qualidade. Às vezes, após o treino, bebemos suco de beterraba com canela ou pimenta caiena. Comemos carboidratos e proteínas também. Ademas, apenas alimentos saudáveis e sem lactose. Uma das coisas mais importantes é que não comemos frituras e também não comemos fast food", garantiu a jovem ao Bild.

A dieta, aliás, continua dando resultado em campo. O jogador tem atualmente o seu melhor início de temporada, com 30 gols em 26 partidas em todas as competições; 25 com o Bayern em 20 jogos e cinco gols em seis jogos com a seleção do polonesa.