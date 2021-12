Caio Ribeiro - Reprodução

Publicado 01/12/2021 14:07

Rio - Após três meses afastado por conta de sua luta contra o câncer, Caio Ribeiro voltou aos estúdios da TV Globo nesta quarta-feira. Durante o "Globo Esporte", o comentarista, que estava fazendo apenas participações de casa em programas, celebrou o retorno.

"Feliz, emocionado de estar de volta depois de quase três meses! Agradecendo mais uma vez as mensagens, o apoio, essa onda de carinho que eu recebi. E zerado, cheio de saúde. Vida que segue, graças a Deus", disse Caio.

Em setembro, Caio foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com origem no sistema linfático. Desde então, o ex-jogador vinha enfrentando sessões de quimioterapia.