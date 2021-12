Piqué comemora gol com Messi - Josep LAGO / AFP

Publicado 01/12/2021 18:41

Rio - Ídolo histórico do Barcelona, o zagueiro Piqué não esconde toda a sua repulsa pelo arquirrival Real Madrid. Aos 34 anos, o jogador já deixou claro em várias oportunidades que pretende encerrar a carreira no clube catalão, mas fez questão de reforçar que nunca jogaria no maior rival em participação no programa espanhol "El Hormiguero".

— É absolutamente impossível. Não há nada entre nós. Prefiro morrer a ir para o Real Madrid — respondeu o zagueiro sobre um possível interesse merengue.

Quem também foi assunto na entrevista de Piqué foi o brasileiro Vinicius Junior, um dos grandes destaques do Real Madrid na temporada e cotado para o prêmio de craque do campeonato. Entrevistadores pediram que ele avaliasse o desempenho do atacante ex-Flamengo em 2021 com uma nota de 1 a 10, e ele foi generoso: "nove", afirmou.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Piqué se profissionalizou pelo Manchester United, da Inglaterra. Depois de um empréstimo ao Zaragoza, voltou ao clube catalão em 2008 e não saiu mais. Desde então, tornou-se um dos maiores ídolos da história da equipe, com direito a quatro títulos da Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes e oito do Campeonato Espanhol.