Mary Vitinaros teria sido pivô da separação de Nick Kyrgios e Chiara PassariReprodução

Publicado 02/12/2021 12:27

Rio - Após expor o tenista Nick Kyrgios com uma foto do australiano na cama com uma outra mulher, a ex-namorada do atleta, Chiara Passari publicou nos seus stories do Instagram prints de brigas que teve com o esportista. Além disso, ela expôs a modelo Mary Vitinaros como pivô da sua separação.

O primeiro print de Chiara mostra uma briga do casal. O atleta escreve: "Não se enforque esta noite. Não queira entrar nesta guerra de palavras. Cala a boca e me deixa em paz". "Só uma lembrança de quão horrível este ser humano é", publicou a ex-namorada.

Depois, Chiara, divulgou um print do tenista mandando mensagem para outra mulher enquanto ela supostamente o aguardava em casa. A ex-namorada ainda postou uma foto de Kyrgios ao lado da modelo Mary Vitinaros e a marcou. "Ele também teve um pequeno relacionamento pelas minhas costas", escreveu.



Por fim, a ex-namorada divulgou o print de mais uma briga entre o casal. "Não consigo esquecer a vez que ele me deixou no meio de Nova York às 4h e levou meu celular e minha carteira. Ele entrou em um carro com uma ex dele para ir para outra balada", postou Chiara.