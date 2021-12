Minotouro e Paulo Pires - Heitor Lemos

Publicado 02/12/2021 10:47

Rio - Não é segredo que a rotina de todo campeão começa com um bom treino, certo? Pois bem, nesta quarta-feira, o lutador e empresário Rogério Minotouro recebeu em sua academia na Barra da Tijuca, o cantor e compositor Paulo Pires para uma bate papo sobre sua carreira e seu novo sucesso – "Ameaça". O músico que é um dos sertanejos mais ouvidos do Spotify brasileiro decidiu começar a se preparar para sua turnê de uma forma digamos mais esportiva! A convite do próprio Rogério Minotouro, o cantor irá começar uma maratona de treinos em sua academia no Rio de Janeiro.



Estourado no mundo musical, Paulo é considerado um dos maiores sucessos da atualidade, com mais de 400 milhões de ouvintes nas plataformas, o que o tornou o artistas mais executado no Brasil. A história de vida de Rogério e Rodrigo Minotouro se tornou consagrada não só no MMA como nos empreendimentos também. Hoje a marca dos irmãos está fazendo sucesso tanto em sua academia que já recebeu treino de vários campeões, como também o energético que existe desde 2011.

Paulo não poderia ter terminado sua apresentação sem experimentar a bebida né? Os dois tem muito em comum, pois ambos têm como foco ajudar campanhas para famílias carentes no Brasil e hoje dedicam a utilizar suas influências para mudar a vida daqueles que precisam. Vamos que são esses momentos que formam os verdadeiros campeões do mundo.