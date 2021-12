Arrascaeta - Alexandre Vidal

Publicado 02/12/2021 11:16 | Atualizado 02/12/2021 11:42

Rio - Ex-jogador de Vasco, Corinthians e Fluminense, Carlos Alberto foi bastante polêmico em sua carreira no futebol e seguiu assim quando passou a opinar sobre o esporte. Em participação no canal "Pilhado", do YouTube, o ex-apoiador afirmou que teria vaga no time titular do Flamengo atual.

"Alguém iria sair para eu jogar, esquece! Eu no auge? Esquece! Um dos dois (Arrascaeta ou Everton Ribeiro) ia sair, o treinador do Flamengo que escolhe. Fui muito melhor que os dois. Se concordam ou não, é a minha opinião. Eu magrinho? Iria colocar o Gabigol na cara do gol direto", afirmou.

Ao se comparar com Arrascaeta, o jogador falou que a sua lista de títulos prova que sua carreira foi maior. Carlos Alberto teve como principal conquista a Liga dos Campeões de 2004 pelo Porto, comandado por José Mourinho.



"O Arrascaeta ganhou mais títulos que eu? Não ganhou! Ganhei quatro finais com o Porto, ganhei um Brasileiro no Corinthians, uma Copa do Brasil com o Fluminense, outro Brasileiro no Vasco… Tá ruim? Ganhei uma Champions E eu fiz o caminho mais difícil. Eu tenho um Mundial e ele não tem. Nego fala que eu tive sorte, vai tomar no c… Fiz gol em final de Champions. Fui o Man of The Matc", disse.