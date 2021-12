Alef Manga - Foto: Divulgação/Goiás

Publicado 02/12/2021 12:55

Rio - Um dos destaques da Série B, o atacante Alef Manga não será comprado pelo Goiás ao fim desta temporada. O Esmeraldino tinha até a última terça-feira para exercer a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Volta Redonda, mas não depositou o montante de R$ 1,3 milhão.

Agora livre no mercado, Alef começou a 'cavar' sua transferência para o Botafogo, o que quase aconteceu no inicio de 2021 após o Campeonato Carioca.

Em uma conversa vazada com um torcedor Alvinegro, o atacante escancara sua vontade de atuar pelo Glorioso na Série A de 2022.

"Fiquei sabendo que meu nome está rolando aí dentro do Botafogo e tudo, eu espero que seja verdade, porque agora estou livre no mercado", disse Alef, respondendo a um torcedor no Instagram.

Alef Manga foi o artilheiro do Goiás na Série B, com 10 gols marcados.