Sinal caiu na partida entre Atlético-MG e Bahia - Reprodução

Publicado 02/12/2021 18:47

Rio - A torcida do Atlético-MG tomou um susto durante a partida contra o Bahia, na noite desta quinta-feira, que pode dar o título brasileiro ao clube. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o sinal do Premiere, pay-per-view da Globo para o Brasileirão, caiu.

O problema foi relatado por torcedores de diversas partes do país, que reclamaram da plataforma. Alguns torcedores tiveram receio de não conseguir acompanhar a possível conquista do Galo, que não ocorre há 50 anos.



A queda aconteceu nas principais operadoras de TV a cabo, como como Sky, Net e Claro. Posteriormente, o sinal foi reestabelecido sem maiores problemas.

Caso vença o Bahia, o Atlético-MG garantirá o título com duas rodadas de antecedência.