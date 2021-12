Projeto 'Noite com Carinho' recebe apoio de esportistas - Reprodução

Publicado 03/12/2021 17:14 | Atualizado 03/12/2021 17:15

Rio - O projeto "Noite com Carinho" segue fazendo a diferença e ajudando pessoas necessitadas em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, e também no Rio de Janeiro. Representado por Adriano da Rocha Leite, o "Noite com Carinho" costuma receber apoio de jogadores de futebol. Ex-volante do Botafogo, Caio Alexandre enviou um recado e pediu doações para ajudar aqueles que mais precisam.

"Pessoal, eu, Caio Alexandre, jogador do Vancouver Whitecaps, dos Estados Unidos, estou aqui pedindo para vocês acompanharem o projeto Noite com Carinho, do meu amigo Adriano. É um projeto que ajuda muitas pessoas necessitadas e peço a ajuda de vocês também. Um abraço", disse o jogador, de 22 anos.

Localizado em Duque de Caxias, o projeto já entregou cestas básicas na região do Centenário e em seus arredores. Além disso, uma vez por semana, o "Noite com Carinho" faz doações de quentinhas no Centro de Caixas. Recentemente, a comunidade da Furquim Mendes, em Jardim América, na Zona Norte, recebeu auxílios com a colaboração da associação de moradores local.

O "Noite com Carinho" deseja matar a fome daqueles que mais precisam e também tirar pessoas das ruas e melhorar a qualidade de vida delas. Criado por Adriano da Rocha Leite, o projeto conta com auxílio de amigos e de familiares do seu idealizador. No entanto não conta com auxílio governamental.

"Hoje pedimos a ajuda de todos para que possamos continuar a fazer o bem para tantos. As pessoas que já nos ajudam pedimos nosso sincero obrigado e as que ainda não nos ajudaram pedimos a colaboração para que vidas possam ser mudadas através do nosso projeto", afirmou Adriano da Rocha. O telefone para contato para fazer uma doação para o projeto é (21) 97064-3590.