Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 06/12/2021 10:20

Rio - Ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Edilson Capetinha está de emprego novo. De acordo com o colunista Flavio Ricco, o ex-atacante irá fazer parte da equipe de funcionários da Joven Pan. Ele fará companhia ao seu parceiro e amigo, Vampeta, com que viveu grandes momentos no futebol.

Edilson deixou recentemente a Band, após ter divergência com outros participantes de programas esportivos como Jogo Aberto e Os Donos da Bola, principalmente com o ex-jogador do Corinthians e atual apresentador da emissora, Neto.

"O Edílson disse que eu sou de um jeito no programa e fora eu sou outra. Não é verdade Edílson, eu sou a mesma coisa. Talvez você seja diferente. Porque o ambiente que você fez no Os Donos da Bola foi um ambiente difícil. Você teve problemas com o Fernandinho (Fernandez). O que você fez aquele dia foi absurdo. O que você fez com o Velloso, o Canhão (narrador Rogério Assis), o Bruno (Prado) foi muito feio", afirmou Neto na ocasião.

Após os problemas com Neto, Edilson acabou sendo substituído por Edmundo, ídolo do Vasco e do Palmeiras, que estava sem emprego desde a sua saída da Fox Sports.