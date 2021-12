Goleiro Marcelo Lomba, do Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 06/12/2021 17:20

Rio - O goleiro Marcelo Lomba, de 34 anos, pode ter o seu ciclo no Internacional encerrado. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador não deve permanecer em Porto Alegre e já despertou o interesse de clubes do Brasil e também de uma equipe dos Estados Unidos.

O Palmeiras é uma das equipes interessas. Os outros dois clubes do país não foram relevados pelo site, porém, a equipe norte-americana interessada é o Charlotte FC, dos Estados Unidos, que terá Miguel Ángel Ramírez como treinador. O espanhol dirigiu o Colorado no começo da temporada.

No Internacional desde 2016, o goleiro não foi campeão, mas se firmou como titular a partir de 2018. Naquele ano, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão. Em 2021, chegou a integrar a pré-lista do Brasil para a disputa da Copa América.

Revelado pelo Flamengo, Marcelo Lomba passou pelo Bahia e pela Ponte Preta antes de chegar ao Colorado. O Rubro-Negro está em busca de um reforço para a posição. O mais cotado é João Paulo, que defende o Santos.