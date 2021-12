Fabrício e Sandrey - Divulgação

Fabrício e SandreyDivulgação

Publicado 06/12/2021 15:08

Rio - A dupla de futevôlei Fabrício Brisa e Sandrey conquistaram mais um título na carreira. Após vencerem o campeonato carioca de futevôlei NFVB, em novembro, os jovens foram campeões, no último domingo (05), do TAFC (Team Águia Footvolley Cup), torneio mais importante da categoria. A competição ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro. O influenciador e cantor, Saulo Pôncio, é responsável pelo empresariamento dos atletas.