Campeonato Carioca de 2022 repete a fórmula deste anoDivulgação/Twitter Maracanã

Publicado 06/12/2021 18:22

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) atualizou a tabela do Campeonato Carioca e definiu o dia 26 de janeiro como a data de início da competição. Havia a possibilidade de começar uma semana antes (no dia 19).



Resta apenas detalhar quais partidas da primeira rodada acontecerão em 26 de janeiro e quais serão no dia seguinte. A tendência é que alguns dos grandes utilizem equipes reservas no início do Carioca.



O regulamento é igual ao do ano passado, com 12 equipes jogando em turno único. O primeiro colocado será campeão da Taça Guanabara e estará na semifinal do Estadual, junto ao segundo, terceiro e quarto.



As semifinais do Carioca serão nos dias 23 ou 24 e 26 ou 27 de março. Já a final, também em dois jogos será em 30 ou 31 de março e 2 ou 3 de abril.



Confira a primeira rodada da Taça Guanabara:

26 ou 27/1 – Fluminense x Bangu

26 ou 27/1 – Volta Redonda x Vasco

26 ou 27/1 – Audax Rio x Nova Iguaçu

26 ou 27/1 – Flamengo x Portuguesa

26 ou 27/1 – Boavista x Botafogo

26 ou 27/1 – Madureira x Resende