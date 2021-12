Cuca, técnico do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 07/12/2021 17:01

Rio - O título do Atlético-MG foi tema do "Bem, Amigos!", programa do SporTV. O narrador e apresentador Galvão Bueno fez elogios ao técnico Cuca e o colocou como favorito para assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar.

"Eu acho que agora ele (Cuca) está na pole position. O normal será o Tite sair depois da Copa. Com conquista ou sem conquista. Eu fui o primeiro a defender um ciclo inteiro para o Tite. Pra mim agora o Cuca está na pole position. Antes ele estava brigando cabeça com cabeça com o Renato Gaúcho, mas agora ele tá na frente", afirmou.

Sob o comando do Atlético-MG, Cuca encerrou um jejum de 50 anos sem títulos do Brasileiro do clube de Belo Horizonte. O técnico ainda pode conquistar a Copa do Brasil, que tem o Galo e o Athletico-PR como finalistas.