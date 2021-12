Jorge Jesus está pressionado no Benfica - AFP

Jorge Jesus está pressionado no BenficaAFP

Publicado 07/12/2021 16:33

Alvo do Flamengo e cada vez mais pressionado no Benfica, Jorge Jesus prefere focar apenas na partida desta quarta-feira contra o Dínamo de Kiev, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador não quis comentar sobre as especulações de seu retorno ao Rubro-Negro e enalteceu a possibilidade de sua equipe ainda ter chances de classificação às oitavas de final num grupo com Bayern de Munique e Barcelona.



"Estou focado no Benfica e naquilo que temos nos últimos 25 jogos. Pode ser um momento de conquista com a classificação para as oitavas. Algo que, antes do início da competição, para muita gente era impossível. Se acontecer, temos de olhar para nós, ganhar, não há outra hipótese. Estamos falando de uma disputa na última rodada com o Barcelona, uma equipe que nos últimos 18 anos nunca ficou fora", analisou Jesus.



A partida desta quarta-feira pode definir o futuro de Jorge Jesus. Afinal, após perder para o Sporting no domingo, foi muito vaiado pelos torcedores, que chegaram a ensaiar uma despedida. Num clima pesado, a diretoria do Benfica cogita a demissão, enquanto o Flamengo fica de olho para tentar recontratar o português.



Se vencer o Dínamo e o Barcelona perder para o Bayern, o Benfica se classificará para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o que não acontece desde 2016/17.