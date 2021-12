Jogadores do Palmeiras celebram o título - AFP

Publicado 07/12/2021 16:03

São Paulo - Campeão da Libertadores, mas mesmo assim querendo reforçar seu elenco para o próximo ano, o Palmeiras abriu sondagem pelo atacante Elkeson, ex-Botafogo, que joga pelo Guangzhou Evergrande FC, da China. A informação é do site "Gazeta Esportiva".

O nome de Elkeson foi sugerido ao Verdão e agradou os dirigentes. Em meio a crise da principal acionista do clube, a Evergrande, o clube chinês pretende se desfazer dos medalhões do elenco, que custam quantias milionárias mensalmente.

Aos 33 anos, Elkeson está na sua nona temporada no futebol da China. Por lá, começou no próprio Guangzhou, depois se transferiu ao Shanghai e retornou, em 2019, para o clube atual. Naturalizado, "Ai Kesen" soma convocações para a seleção local.

Elkeson foi revelado pelo Vitória, mas ganhou destaque no Botafogo. Meio-campista no início de sua carreira, o jogador foi se adaptando, até se transformar no principal centroavante do futebol Chinês.