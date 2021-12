Tottenham - AFP

TottenhamAFP

Publicado 07/12/2021 12:01

Londres - O Tottenham tem oito casos de Covid-19, sendo seis jogadores e dois membros da comissão técnica após testes realizados na última segunda-feira, segundo o "Football London". Novos testes serão realizados nesta terça-feira para confirmar o resultado anterior.



Ainda não há a confirmação dos nomes que testaram positivo para a Covid-19. Em caso de confirmação do primeiro diagnóstico, os oito integrantes do clube deverão permanecer isolados por 10 dias e irão perder os jogos contra o Rennes, pela Conference League, Brighton e Leicester, pela Premier League.

De acordo com o "The Telegraph", o Tottenham deve buscar o adiamento do duelo contra o Brighton, marcado para o próximo domingo. No entanto, o duelo contra os franceses não deve ser remarcado por conta das rígidas regras da Uefa.

Nesta quinta-feira, os Spurs jogam pela classificação à fase mata-mata da Conference League. O clube encara o líder do Grupo G e precisa dos três pontos para depender apenas de si em busca do segundo lugar. O Vitesse, concorrente pela vaga, tem o mesmo número de pontos e encara o lanterna da chave.