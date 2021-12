Alisson tem quatro temporadas pelo Liverpool e já marcou até gol - AFP

Publicado 07/12/2021 12:20

Goleiro com mais jogos sem sofrer gol (oito) até o momento no Campeonato Inglês, Alisson vira a chave para a Liga dos Campeões onde alcançará uma marca importante pelo Liverpool. Quando enfrentar o Milan nesta terça-feira, no San Siro, o brasileiro chegará à 150ª partida pela equipe inglesa.

"Agradeço muito a Deus, à minha família, amigos e profissionais que, em algum momento, estiveram ou que seguem ao meu lado nessa trajetória. Alcançar uma marca expressiva como essa de 150 jogos por um clube da grandeza do Liverpool, um dos maiores do futebol mundial, é uma honra. Essa já é minha quarta temporada na Inglaterra e, desde os primeiros dias, sempre fui muito feliz aqui", disse.



No Liverpool desde julho de 2018, Alisson tem média de 0,81 gol sofrido em 149 jogos até agora. Ele foi vazado 121 vezes e passou em branco 67. Inclusive o goleiro fez um gol histórico, de cabeça, em maio deste ano que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich. Ele tem três títulos pelo clube: Liga dos campeões 2018/19, Mundial de Clubes de 2019 e Campeonato Inglês 2019/20.



"Nesse período, vivi inúmeros momentos inesquecíveis. Conquistamos títulos e também consegui, com a ajuda dos meus companheiros, ganhar vários prêmios individuais, ainda marquei um gol, algo nada comum para um goleiro. Enfim, são grandes recordações que nunca serão apagadas. Mas não quero parar por aí. Venho trabalhando cada dia com mais vontade para buscar mais títulos com essa camisa", comemorou.