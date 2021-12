Zico aponta jogador 'imprescindível' e que 'faz mais falta' - Foto: Reprodução/ESPN

Zico aponta jogador 'imprescindível' e que 'faz mais falta'Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 07/12/2021 14:17

Rio - O 'Jogo das Estrelas', famosa partida beneficente realizada pelo ex-jogador Zico, que costuma ser no Maracanã, precisará de um novo palco. O amistoso não poderia ser feito no estádio, que vai fechar no próximo dia 10 para a troca de gramado. No entanto, as obras pegaram a equipe de Zico de surpresa, já que o jogo estava marcado desde o começo deste ano. A informação de que o estádio não poderia ser mais utilizado só chegou no fim de outubro, faltando menos de dois meses do jogo. As informações são da jornalista Gabriela Moreira, do portal "globoesporte.com".

A administração do estádio, feita em conjunto por Flamengo e Fluminense, ofereceu uma nova data a organização do evento. Entretanto, não foi possível reagendar com alguns dos jogadores convidados. Como já haviam montado toda logística envolvendo passagens, hotéis pagos e estrutura, além dos patrocinadores, a equipe do ex-camisa 10 do Flamengo pediu com que a mudança de gramado fosse adiantada. Porém, não foram atendidos.

A organização chegou a acionar autoridades municipais e estaduais e não obtiveram sucesso. Tendo isso em vista, Zico foi, pessoalmente, ao encontro do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim para fazer o pedido. Segundo informações, o mandatário do clube afirmou que o problema deveria ser resolvido diretamente com o Maracanã, ou com a empresa responsável pelo gramado.

Sem o histórico estádio, o jogo será realizado no centro de treinamento de Zico, o CFZ, na zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, o palco tem menor capacidade para receber torcedores, além de uma infraestrutura abaixo do Maracanã.

Pelas redes sociais, Zico se demonstrou insatisfeito com a troca: "Maracanã não pode pois vai ter aquele me engana que eu gosto de sempre. Tamu junto JDE", comentou o ex-jogador em um post do Jogo das Estrelas.

Procurado pela reportagem do portal, o Flamengo afirmou que o assunto é de responsabilidade do estádio.