Romildo Bolzan, presidente do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 07/12/2021 18:51

Rio - Desesperada para escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileiro, a diretoria do Grêmio está disposta a fazer de tudo para permanecer na Série A. De acordo com o jornalista Cesar Fabris, da Rádio Grenal, os cartolas oferecerão um incentivo financeiro, conhecido como "mala branca" a Corinthians e Fortaleza para vencerem Juventude e Bahia, respectivamente, que também lutam para não cair.

Além de secar os adversários direitos, o Tricolor Gaúcho precisa fazer a sua parte e bater o Atlético-MG, já campeão brasileiro, em Porto Alegre, já que tem 40 pontos contra 43 de Juventude e Bahia. Um empate de qualquer um dos dois rebaixa o Grêmio.

Todos os jogos da última rodada do Brasileiro acontecem simultaneamente, às 21h30 desta quinta-feira (9). Quem também não se livrou matematicamente do rebaixamento é o Cuibá, mas com 46 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Grêmio.