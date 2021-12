Ex-presidente do Real Madrid afirma que contratação de Cristiano Ronaldo foi 'a mais barata do mundo' - Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP

Rio - O ex-presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, afirmou em entrevista ao portal italiano "Tuttomercato", que a contratação de Cristiano Ronaldo, em 2009, foi "a mais barata do mundo" pelo clube espanhol. Diante de diversas conquistas que o atacante colecionou até 2018, o ex-dirigente revelou que "algumas pessoas" criticaram bastante o valor da negociação, que girou em torno de 94 milhões de euros.

"Pelos resultados que vimos, tanto pessoal como coletivamente, ter contratado o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid foi uma aposta vitoriosa e um sucesso indiscutível", disse o ex-presidente Ramón Calderón ao Tuttomercato.

Calderón assumiu a presidência do Real Madrid por dois anos e meio, de julho de 2006 a janeiro de 2009, e o jogador assinaria o contrato com o clube espanhol cinco meses após o seu mandato. Por outro lado, o ex-presidente afirmou que a negociação já estava acertada durante a sua gestão.

"Foi uma oportunidade única que não podíamos perder. Não foi simples convencer o Manchester United, mas a decisão do jogador tornou as coisas muito mais fáceis. Na época algumas pessoas diziam que pagar 94 milhões de euros ao United era dinheiro demais, mas acabou sendo a transferência mais barata da história", concluiu.

No entanto, a contratação de Cristiano Ronaldo foi a mais cara da história do futebol por quatro anos, até o meia-atacante Gareth Bale chegar ao Real Madrid e jogar ao lado do atacante português em 2013. Atualmente, o recorde é a negociação de Neymar com o PSG por 222 milhões, em 2017.