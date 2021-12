Martín Benítez pode deixar o São Paulo em 2022 - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/12/2021 17:01 | Atualizado 08/12/2021 17:01

Rio - O meia Martín Benítez, do São Paulo, deve sair do clube paulista no final deste ano. A situação do ex-jogador do Vasco está sendo analisada nos bastidores e a alta pedida salarial para renovar o vínculo se tornou um grande empecilho. A informação é do portal "UOL".

Sem espaço no São Paulo desde a chegada do treinador Rogério Ceni, o jogador argentino, de 27 anos, não está recebendo oportunidades no clube paulista e a tendência é de que concretize a saída do clube paulista. Para renovar o vínculo do empréstimo, o Independiente pede US$ 3 milhões, cerca de R$ 13 milhões.

Por outro lado, a parte financeira não será o único problema para manter o meia Benítez. As lesões do atleta, desde a época do Vasco, impedem a manutenção do ritmo do jogador argentino no São Paulo.

O jogador disputou 42 partidas pelo São Paulo, sendo que apenas três foram concretizadas em 90 minutos, além da última aparição do atleta ter sida em agosto. Por outro lado, o jogador é monitorado por outros clubes brasileiros e os empresários admitem estar de olho no mercado.