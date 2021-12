Germán Cano - ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/12/2021 16:28 | Atualizado 08/12/2021 16:31

Rio - O atacante Germán Cano, de 33 anos, foi mencionado pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, nesta quarta-feira, no "Seleção SporTV", onde afirmou que não irá fazer loucuras para contratar o jogador argentino. Além do Leão do Pici, o atleta está sendo especulado no Goiás e no Fluminense, que projeta uma peça de reposição para o Fred em 2022.

"O Germán Cano é um grande centroavante, fez muitos gols nos últimos quatro anos. Tanto no Vasco quanto no clube da Colômbia (Independiente Medellín). Mas foi falado um salário de R$ 600 mil. Não tem a menor chance do Fortaleza pagar R$ 600 mil para nenhum jogador. Isso não entra no nosso patamar financeiro", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, no Seleção SporTV.



Além de Fortaleza e Fluminense, o ex-jogador do Vasco foi especulado no Goiás, que alcançou recentemente o acesso à elite do futebol brasileiro para a próxima temporada. No entanto, a alta pedida salarial que gira em torno de R$ 600 mil, afastou o clube esmeraldino na negociação.