PVC rasga elogios a Vinícius Júnior, ex-Flamengo: 'Atacante brasileiro com maior protagonismo na Europa' Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Publicado 08/12/2021 15:32

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do Grupo Globo, exaltou o desempenho de Vinícius Júnior no Real Madrid, nesta quarta-feira, no "Seleção SporTV". O jornalista analisou os últimos jogos do atleta no clube espanhol e destacou que é "o atacante com maior protagonismo na Europa".

"O Vinicius Jr está jogando muito. Para ter certeza disso, é só analisar que o elenco do Real Madrid tem Bale e Hazard, e mesmo assim, ele é o titular. Por outro lado, o Neymar que sempre começou bem as temporadas na Europa, não vive um bom momento. Talvez isso não esse momento não se estenda até o final da temporada. Entretanto, hoje o atacante brasileiro com maior protagonismo no futebol europeu é o Vinícius Jr", disse o comentarista PVC no programa Seleção SporTV.



Além do jornalista, o comentarista Roger Flores afirmou que o ex-atacante do Flamengo será titular nas próximas partidas da seleção brasileira, mesmo com o retorno de Neymar na equipe titular do técnico Tite.

"O Vinícius vai estar na próxima lista de Tite, não só pelo o que ele está jogando no Real Madrid, mas também pela partida contra a Argentina. Inclusive, partida esta que no início ele nem estava convocado, o que foi uma grande incoerência de Tite. Mas no final, ele entrou no lugar de Firmino, que acabou se machucando", disse o comentarista Roger Flores no Seleção SporTV.



"Enfim, o que estou querendo dizer é que o Vinícius Jr é titular da Seleção Brasileira. Ele só pode ficar de fora da lista se acontecer algo, se machucar, ficar gripado ou ter um problema pessoal. Caso ao contrário, mesmo com o retorno de Neymar, ele estará entre os onze titulares", destacou.