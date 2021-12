Marcelo Gallardo está no River Plate desde 2014 - Divulgação

Publicado 08/12/2021 16:11

Um dos nomes que entrou na pauta da diretoria do Flamengo para ser o técnico em 2022, Marcelo Gallardo anunciou que seguirá no River Plate. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, ele garantiu que ficará pelo menos mais uma temporada no clube argentino.



"Não tive muito tempo (para refletir). Mas decidi ficar. Além do que senti, do que vivi, e do que sinto no momento, creio que vale a pena", afirmou Gallardo.



Ídolo, o treinador está no comando do clube desde junho de 2014 e conquistou 13 títulos no período, inclusive duas Libertadores (2015 e 2018), uma Copa Sul-Americana (2014) e acabou de ser campeão pela primeira vez do Campeonato Argentino.



Aos 45 anos, Gallardo foi opção de alguns clubes, inclusive do Flamengo, e também existia a possibilidade de comandar a seleção do Uruguai.



"Eu não queria que gerasse tudo isso que gerou. Que as pessoas fiquem com incertezas, passem por aquele momento de angústia do sentimento do torcedor. O que fica claro é que não tenho muitas palavras de agradecimento a todo o carinho que o torcedor me dá", completou Gallardo, que ganhará uma estátua no estádio Monumental de Nuñez.