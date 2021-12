O belga Lukaku e o brasileiro Claudinho marcaram uma vez cada no empate em 3 a 3 do Chelsea com o Zenit - AFP

O belga Lukaku e o brasileiro Claudinho marcaram uma vez cada no empate em 3 a 3 do Chelsea com o ZenitAFP

Publicado 08/12/2021 17:09 | Atualizado 08/12/2021 18:32

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea sofreu o empate em 3 a 3 do Zenit, da Rússia, nos acréscimos e deve ter um caminho mais difícil nas oitavas de final. Isso porque, com o tropeço fora de casa, a equipe inglesa ficou em segundo lugar no Grupo H com 13 pontos, atrás da Juventus, que venceu o Malmo, da Suécia, por 1 a 0 em Turim, e ficou com 15.

Com o fim da fase de grupos, o Chelsea ficará no pote 2 e enfrentará os primeiros colocados, que podem ser Bayern de Munique e Real Madrid, por exemplo. Tudo por causa de um gol aos 49 minutos do segundo tempo, de Ozdoyev, após Timo Werner marcar o terceiro aos 39.



O brasileiro Claudinho fez um gol e Azmoun fez o outro do Zenit, enquanto Werner marcou duas vezes e Lukaku uma para o Chelsea.



Já em Turim, a Juventus não teve muita dificuldade para vencer o lanterna: Moise Kean marcou logo aos 18 minutos do primeiro tempo e resolveu a partida.