Cruzeiro anuncia pacote de reforços com ex-jogador de Flamengo e Fluminense para 2022 - Foto: Divulgação/Cruzeiro

Cruzeiro anuncia pacote de reforços com ex-jogador de Flamengo e Fluminense para 2022 Foto: Divulgação/Cruzeiro

Publicado 09/12/2021 15:27

Rio - O Cruzeiro anunciou um pacotão de reforços para a próxima temporada em 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira. Será a terceira vez seguida do clube mineiro na segunda divisão do torneio nacional, mas com o elenco celeste fortalecido para alcançar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Entre o cinco jogadores anunciados em suas redes sociais, o Cruzeiro investiu na contratação do lateral-direito Pará, ex-jogador do Flamengo, para dar mais experiência ao setor defensivo do clube mineiro. Além dele, o meio-campista Fernando Neto, revelado nas categorias de base do Fluminense e que estava recentemente no Vitória, vai reforçar a Raposa.



O volante Pedro Castro, que tinha contrato com o Botafogo até o fim deste mês, e estava emprestado pela Tombense, de Minas Gerais, ao Alvinegro, acertou também com o Cruzeiro para a próxima temporada. Por fim, o atacante Edu, artilheiro da Série B pelo Brusque, foi anunciado junto com o meia Filipe Machado, fazendo a sua segunda passagem pela equipe celeste.