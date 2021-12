Mauro Beting - Reprodução

Publicado 09/12/2021 15:57

Rio - O SBT deve investir ainda mais em sua programação esportiva para 2022. De acordo com o portal "Notícias da TV", a ideia da emissora de Sílvio Santos é levar o SBT Sports, programa diário na hora do almoço, para outras capitais do Brasil.

A emissora se animou com a boa repercussão comercial do SBT Sports Rio, que conta com Fernanda Maia, Pedro Certezas e Casimiro Miguel. O programa garante pelo menos cinco ações de merchandising por dia.

A ideia do SBT é criar uma versão local do programa para outras capitais. Brasília (DF) e Porto Alegre (RS) são os primeiros alvos.