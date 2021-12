Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Publicado 10/12/2021 18:11

Mesmo com a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões num grupo com Barcelona e Bayern de Munique, Jorge Jesus recebeu vaias dos torcedores do Benfica, que pedem sua saída. Entretanto, o CEO do Grupo Benfica, Domingos Soares de Oliveira, descartou essa possibilidade neste momento, levando em consideração os objetivos conquistados pelo técnico ex-Flamengo.

"Falar agora sobre a continuidade de Jorge Jesus não faz qualquer sentido. Temos um conjunto de objetivos para esta temporada, aqueles que deveriam e poderiam ser alcançados já o foram. Tínhamos uma enorme dependência da entrada na fase de grupos da Champions, tivemos dois bons adversários e conseguimos cumprir. A chegada às oitavas também era crítica do ponto de vista de afirmação do Benfica e conseguimos passar. E temos tudo em aberto em relação às outras competições em que estamos envolvidos, temos um dezembro exigente mas está tudo em aberto. Essa discussão me parece exagerada, temos pela frente seis meses de competições", afirmou Domingos Soares à Benfica TV.



A classificação do clube português para as oitavas de final da Liga dos Campeões foi um balde de água fria para a torcida rubro-negra, que contava com a eliminação do Benfica para Jorge Jesus deixar o clube e retornar ao Flamengo. Entretanto, o treinador ainda tem jogos complicados em dezembro que podem aumentar a pressão da torcida portuguesa sobre ele.