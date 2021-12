Danielle Sarti - Reprodução

10/12/2021

Rio - Agredida pelo jogador do Cuiabá, Clayson, a estudante de medicina, Danielle Sarti utilizou suas redes sociais para mostrar as imagens dos ferimentos das agressões do ex-atleta. Ela sofreu cortes na região dos seios, no pescoço e no braço. Segundo relato da vítima, as lesões foram causadas pelos atletas com pedaços de vidro no Motel Calla, localizado no bairro de Jardim Monte Líbano, em Cuiabá.

Ex-jogador do Corinthians, Claysson teria participado de uma "festinha" ao lado de outros companheiros de equipe e outras mulheres no começo da semana. O episódio acabou resultado na rescisão do contrato do atleta por parte do Dourado. Houve repercussão do ocorrido nas redes sociais.

Por meio dos stories, Danielle afirmou que "a Justiça está responsável em apurar isto aí". A versão contada pela estudante também envolve o meia Rafael Gava que, apesar das acusações, não teve seu contrato interrompido.

O Cuiabá emitiu uma nota oficial e explicou que decidiu manter Rafael Gava no elenco depois de ouvir de Clayson que o colega estava "em casa com familiares". Gava é casado e teria se recusado a pagar o programa com Danielle e outras mulheres para esconder o caso de sua esposa.



Confira um trecho da nota do Cuiabá:



"O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.



Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada. O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades."