Maracanã exibe propaganda do Flamengo durante partida do Fluminense - Reprodução/NetFlu

Publicado 10/12/2021 11:29

Rio - A despedida do Fluminense no Maracanã foi coroada com uma goleada por 3 a 0 sobre a Chapecoense. Durante a festa da torcida tricolor, um fato curioso chamou a atenção: o letreiro do estádio estava exibindo uma propaganda do rival, Flamengo.

A imagem, divulgada pelo portal "NetFlu", mostrou o momento em que a publicidade do programa de sócio torcedor do Flamengo é exibida diante da arquibancada repleta de tricolores. Ainda vale ressaltar que a gestão do Maracanã é feita por Flamengo e Fluminense. A divisão se mantém enquanto a dupla aguarda a decisão do Governo sobre a nova concessão do estádio para os próximos anos.