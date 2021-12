Publicado 10/12/2021 00:00

Com o fim do Brasileirão, os clubes agora passam a se programar para a temporada de 2022. Enquanto uns receberam um valor robusto de premiações, outros nem tanto. Um exemplo é o Atlético Mineiro, campeão, que embolsou R$33 milhões. O Flamengo, vice, recebeu R$31,3 milhões. Contrastando com a parte de cima da tabela, aqueles que se salvaram do rebaixamento não levaram mais do que R$11 milhões para casa. Dito isto, a conclusão é de que um ponto no fim do campeonato pode representar alguns milhões a mais - ou a menos.