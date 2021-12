Publicado 10/12/2021 00:00

A busca do Flamengo por um novo treinador vai muito além dos nomes que estão sendo especulados na imprensa. A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel vai se deslocar para Portugal nos próximos dias. Enquanto isso, os bastidores da Gávea e do Ninho do Urubu fervem.

Enquanto uma ala da diretoria defende a contratação de treinadores portugueses, outra não deixa de sondar alguns argentinos. Alguns empresários se mostram confusos com a falta de comando no Flamengo, que insiste em se dividir para alcançar os objetivos.