Bicampeão Olímpico Yannick Agnel é acusado de estuprar uma adolescente de 15 anos - AFP

Bicampeão Olímpico Yannick Agnel é acusado de estuprar uma adolescente de 15 anosAFP

Publicado 09/12/2021 21:06

Rio - Bicampeão olímpico nos Jogos de Londres, em 2012, o nadador francês Yannick Agnel foi preso nesta quinta-feira (9) por suspeita de cometer um estupro contra uma adolescente de 15 anos em 2016. De acordo com o canal 'Cnews', a denúncia partiu de uma nadadora que treinou com ele em Mulhouse, no nordeste da França.

A prisão foi decretado pelo Ministério Público de Mulhouse, que alegou como motivo "estupro e agressão sexual contra uma menor de 15 anos". A vítima não teve a identidade revelada e treinou com o agressor entre 2014 e 2016.

Aos 29 anos, Agnel está aposentado desde 2016, ano em que teria cometido o crime, quando já estava em decadência esportiva. Em 2012, em Londres, ele ganhou medalha de ouro nas provas de 200m estilo livre e no revezamento 4x100m estilo livre. Além disso, ganhou a prata no revezamento 4x00 estilo livre e foi campeão mundial nos 200m estilo livre em 2013.