Publicado 09/12/2021 18:57

Rio - A vitória por 3 a 2 do Villareal sobre a Atalanta, nesta quinta-feira (9), colocou um ponto final na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com a segunda colocação do grupo F, o time espanhol garantiu a última vaga nas oitavas de final e agora aguarda o sorteio para o seu adversário. A definição acontecerá na próxima segunda-feira, em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da Uefa.

O esquema do sorteio é simples: os primeiros colocados compõem o Pote 1 e podem enfrentar qualquer equipe do Pote 2, com os que passaram em segundo. Há apenas duas restrições: times do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar nesta fase. Veja abaixo os integrantes de cada pote:

Pote 1:

Ajax

Bayern de Munique

Juventus

Lille

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Pote 2:

Atlético de Madrid

Benfica

Chelsea

Inter de Milão

Paris Saint-Germain

RB Salzburg

Sporting

Villarreal

Nesse cenário, alguns confrontos entre fortes elencos podem acontecer logo nas oitavas de final, como Bayern de Munique x Paris Saint-Germain, Real Madrid x Chelsea e Liverpool x Inter de Milão. A diferença desta vez é que não existe mais a vantagem do gol marcado fora de casa.

O confrontos das oitavas de final acontecem entre fevereiro (ida) e março (volta), e o chaveamento para o restante de competição será definido em novo sorteio no dia 18 de março. A final será no dia 28 de maio, na Arena Zenit, em São Petesburgo, na Rússia.