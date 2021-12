Marcelo, lateral do Real Madrid - AFP

Marcelo, lateral do Real MadridAFP

Publicado 10/12/2021 00:00

O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, vai se despedir do time merengue em 2022, isto é um fato. Mesmo com 33 anos, o atleta ainda tem mercado na Europa, mas desperta o interesse de diversos clubes brasileiros. Além do Fluminense, Botafogo e Palmeiras também monitoram a situação do ex lateral esquerdo da seleção brasileira. Ciente da dificuldade em trazer um jogador com esse peso, o tom de cautela é adotado para evitar frustrações futuras, mas o sinal de alerta está aceso.