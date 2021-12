Juan Pablo Vojvoda faz grande trabalho no Fortaleza - Divulgação / Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda faz grande trabalho no FortalezaDivulgação / Fortaleza

Publicado 10/12/2021 11:44

Desejo de muitos torcedores do futebol brasileiro, inclusive de alguns tricolores e rubro-negros, Juan Pablo Vojvoda continuará no Fortaleza em 2022. O técnico argentino, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, acertou a renovação de contrato, anunciada pelo presidente do clube, Marcelo Paz.

"Venho aproveitar para fazer um anúncio, que é a permanência do nosso professor no comando do Fortaleza por mais um ano. Chegamos ao entendimento, o que já era esperado, mas amadurecemos para fazer a escolha juntos. Vamos trabalhar juntos pelo Fortaleza para fazer um grande ano", afirmou o dirigente.



Vojvoda fez história no Fortaleza ao chegar a liderar o Campeonato Brasileiro no início e conseguiu levar o clube pela primeira vez para a Libertadores, ao terminar em quarto lugar, melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos. Além da façanha, ele conquistou o Campeonato Cearense e foi semifinalista da Copa do Brasil.