Os participantes vão desfrutar de paisagens deslumbrantesDivulgação / Effect Sport

Publicado 15/12/2021 15:16

Rio - Belos cenários não vão faltar na estreia da Meia Maratona do Cristo. Com trajeto encantador pelo Parque Nacional da Tijuca e linha de chegada no alto do Morro do Corcovado, o evento oferece prática esportiva em contato com a natureza neste sábado, dia 18 de dezembro, uma atração para atletas brasileiros e internacionais. As últimas inscrições estão disponíveis, até o fim desta quarta-feira, dia 15, por meio do site meiamaratonadocristo.com.br.

A corrida tem duas distâncias aos participantes, 21 km e 11 km, passando por trechos de asfalto e ares de trail, e inclui um percurso repleto de cartões postais do Rio de Janeiro, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Ao final do trajeto, atletas terão acesso livre ao Santuário Cristo Redentor, e retorno garantido pelo Trem do Corcovado.

Com tantos atrativos ao promover uma experiência única entre atleta e natureza, a prova é um ótimo programa para moradores do Rio de Janeiro e turistas nacionais e estrangeiros. É o caso da alemã Yelena Turski, natural de Berlim, uma das primeiras atletas inscritas na prova de 11 km.

“A beleza do trajeto é única, e isso me motivou a aceitar o desafio. Acredito que as belas paisagens me darão mais alegria e motivação para superar as subidas do percurso. Eu nunca participei de uma corrida que ofereça uma beleza tão mágica como a Meia Maratona do Cristo, e isso é simbólico. Estou muito empolgada para chegar até o topo e ter a linda visão da cidade do Rio de Janeiro”, explica Yelena.

A Meia Maratona do Cristo destina a todos os participantes um kit composto por uma camisa, medalha e squeeze, itens exclusivos da prova. Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizará plásticos como copos de água na hidratação dos atletas, que será feita com reabastecimento do equipamento individual (camelback, garrafa ou squeeze). O retorno dos corredores será pelo trem do Corcovado. O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure.

O trajeto do evento passa pelo coração verde do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca. Em 1861, D. Pedro II promoveu processo de reflorestamento e regeneração natural da vegetação no local, hoje uma das maiores florestas urbanas do mundo e um dos locais mais visitados por turistas na cidade. A fauna e flora do local é um patrimônio natural do planeta e valiosa herança histórico-cultural, importante acervo a ser preservado.