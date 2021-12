Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida Cátia Luís/Benfica

Publicado 17/12/2021 16:26

Se não bastasse a pressão da torcida do Benfica, Jorge Jesus ainda sofre com problemas no elenco. O empresário de Everton Cebolinha, Márcio Cruz, não escondeu o descontentamento com o técnico ex-Flamengo e o criticou abertamente em entrevista ao jornal português 'Record', inclusive ameaçando tirar o brasileiro do clube.

"Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele (Jesus) o tira do time. Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para o colocar na posição dele, então não o ponha como ala", reclamou.



O motivo da insatisfação é pelo fato de Jorge Jesus estar escalando Everton Cebolinha mais como ala do que como atacante. Foi assim no último jogo, com o time reserva contra o Covilhã, pela Taça da Liga de Portugal, quarta-feira.



Everton tem contrato com o Benfica até 2025 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Já Jorge Jesus ainda desperta o interesse da diretoria do Flamengo pelo seu retorno. O 'Record' ainda publicou que o treinador teria desmarcado uma reunião com Marcos Braz e Bruno Spindel com receio da reação do clube português e de sua torcida.