Ronaldo apoiou Aécio Neves nas eleições de 2014Divulgação

Publicado 19/12/2021 17:30 | Atualizado 19/12/2021 17:31

Rio - Mauro Cezar se mostrou receoso em relação a venda do Cruzeiro ao atacante Ronaldo Fenômeno. Em sua conta no Twitter, o jornalista questionou se a negociação será, de fato, boa para o clube e relembrou o apoio do craque a Aécio Neves (PSDB) durante as eleições presidenciais de 2014.

Ronaldo, esse ai das fotos, dá início a uma compra do endividado Cruzeiro.

Imediatamente torcedores, de vários clubes, e profissionais da imprensa celebram como algo positivo.

De onde vem tamanha certeza? pic.twitter.com/qySmzInFWp — Mauro Cezar (@maurocezar) December 18, 2021 "Ronaldo, esse ai das fotos, dá início a uma compra do endividado Cruzeiro. Imediatamente torcedores, de vários clubes, e profissionais da imprensa celebram como algo positivo. De onde vem tamanha certeza?", escreveu o jornalista.

Na época, Aécio chegou ao segundo turno das eleições contra a então presidente Dilma Rousseff (PT), que buscava a reeleição. A disputa foi apertada, mas a petista levou a melhor com 51,64%, contra 48,36% do ex-governador de Minas Gerais.