Cuéllar foi campeão do Carioca pelo Flamengo em 2019 - ARQUIVO O Dia

Cuéllar foi campeão do Carioca pelo Flamengo em 2019ARQUIVO O Dia

Publicado 20/12/2021 14:07

Rio - O volante Gustavo Cuéllar, que defendeu o Flamengo em boa parte da campanha dos títulos do Brasileiro e da Libertadores em 2019, pode retornar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista colombiano Pipe Sierra, o atleta recebeu sondagens de clube do futebol nacional.

No entanto, o retorno de Cuéllar ao futebol brasileiro não é fácil. Isso porque de acordo com o mesmo jornalista, o volante colombiano recebeu dois propostas do futebol europeu. O Valencia, da Espanha, e o Galatasaray, da Turquia, desejam a contratação do atleta.

O colombiano, de 29 anos, deixou o Flamengo no meio de 2019 com destino ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ao todo, ele atuou em 68 partidas pelo clube árabe, não marcou gols e deu um assistência.