Iuri Vinuto venceu a meia maratona na categoria masculina - MTVZ Images

Iuri Vinuto venceu a meia maratona na categoria masculinaMTVZ Images

Publicado 20/12/2021 13:00

Rio - O evento que prometia ser espetacular se cumpriu. A primeira edição da Meia Maratona do Cristo reuniu centenas de participantes em um dos percursos mais bonitos do mundo neste sábado, dia 18 de dezembro, em celebração ao ano de 2021.

O trajeto da prova contou em seu cenário com alguns dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, como Vista Chinesa, Paineiras e o próprio Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo e palco da premiação aos vencedores. Com tantas paisagens encantadoras ao redor, muitos atletas aproveitaram para registrar o momento com fotos dos próprios celulares.

A Meia Maratona do Cristo reuniu corredoras e corredores de diversos estados do país, além de participantes estrangeiros, impulsionando com o turismo da cidade. Após completar a prova, todos os inscritos tiveram acesso ao Santuário do Cristo Redentor e retornaram via Trem do Corcovado.

Emoção ao cruzar a linha de chegada

O circuito de 21 quilômetros do evento teve início no Horto, no Jardim Botânico, e fim aos pés do monumento do Cristo Redentor. Os primeiros a cruzarem a desejada linha de chegada foram Clarice Daibert e Iuri Vinuto, vencedores da Meia Maratona do Cristo na categoria feminina e masculina, respectivamente.

“Foi sensacional participar da Meia do Cristo, quero participar todos os anos. A prova aconteceu em um dos lugares mais bonitos do mundo, foi muito bem organizada, e por isso recomendo a todos. Temos que usar o que a ‘Cidade Maravilhosa’ tem de melhor, que é esse contato com a natureza para a prática esportiva”, recomendou a campeã Clarice, advogada ambiental e atleta amadora, emocionada após a vitória.

“Eu gosto muito de treinar em subidas, então a Floresta da Tijuca é um dos lugares que eu mais gosto de treinar. Corri bem, encaixado, me sentindo bem. Deu tudo certo. Não tinha forma melhor de terminar o ano, aos pés do Cristo Redentor e sendo campeão”, comemorou Vinuto, de 29 anos, professor de educação física.

A Meia Maratona do Cristo premiou com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas para todos que completaram seus respectivos percursos (21 e 11 km). Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizou plásticos como copos de água na hidratação dos atletas, feita com reabastecimento do equipamento individual (camelback, garrafa ou squeeze). O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure, empresas engajadas no respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, e que promovem em todos os seus projetos princípios de causas socioambientais

"Foi incrível proporcionar uma experiência inesquecível a todos os participantes da Meia Maratona do Cristo. A energia dos corredores foi contagiante, todos muito empolgados por desfrutarem da beleza que só o Rio de Janeiro oferece, sempre com sorriso no rosto, apesar do trajeto desafiador. A primeira edição do evento foi especial", analisou o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.