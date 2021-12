Rogério Minotouro irá auxiliar Monalisa Moura - Reprodução

Publicado 20/12/2021 14:39

Rio - Lendas do esporte brasileiro, os irmãos Nogueira seguem ampliando sua atuação além do esporte. No último fim de semana, eles estiveram presentes em um evento de MMA em Botafogo, na Zona Sul do Rio, para promover o Minotauro Energy Drink. Rogério Minotouro está realizando uma parceria com Monalisa Moura, a empresária que também é Rainha da Bateria do Flamengo e Musa do MMA.

Minoutoro irá auxiliar a beldade a se preparar para um dos seus maiores desafios, o de enfrentar o desfile do Carnaval pela primeira vez. Ela que atualmente está no elenco da série “A Divisão” na Globoplay, está confirmada como rainha da bateria do GRES Raça Rubro Negra, além de destaque na Mocidade Independente de Padre Miguel.

Monalisa hoje é inspiração para a história de diversas mulheres, pois já sofreu e conseguiu se recuperar de várias situações, como os preconceitos relacionados ao seu peso e aparência física. A vida deu a volta por cima, e atualmente ela é símbolo sensual, além de carioca e amante de um bom samba acompanhado de uma partida de futebol.