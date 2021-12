Mané Garrincha, em Brasília, pode ser alternativa ao Maracanã nos clássicos do Carioca de 2022 - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/12/2021 18:21

Primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2022, o Fla-Flu deve acontecer, em Brasília. Previsto para 5 ou 6 de fevereiro, o duelo não terá o Maracanã, fechado para reforma do gramado, como palco. Segundo o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a diretoria do Flamengo, mandante, tem o Mané Garrincha como opção.

Caso o jogo se confirme em Brasília, o clássico na rodada seguinte, entre o Tricolor e o Botafogo, dia 9 ou 10 de fevereiro, também acontecerá lá.



"Estamos vendo também porque o Flamengo parece que vai mandar o Fla-Flu em Brasília. Então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também", explicou Mário em entrevista à FluTV.



Segundo a gestão do Maracanã, o estádio a previsão é que o estádio fique fechado por 90 dias para a reforma do gramado, retornando apenas nas semifinais do Carioca. Com isso, as diretorias de Fluminense e Flamengo buscam alternativas. O Tricolor também deve jogar em Volta Redonda e Cariacica, segundo Mário.